Slovenija bo v petek ob 15. uri igrala z Belgijo, prvim favoritom v predtekmovalni skupini C, v nedeljo pa jo čaka še zasedba Bosne in Hercegovine. Prvouvrščena ekipa se bo neposredno uvrstila v četrtfinale, drugo in tretjo pa čakajo dodatne kvalifikacije.

Najboljše strelke Slovenije proti sedmi reprezentanci s svetovne računalniške lestvice so bile Eva Lisec s 17 točkami, Teja Oblak s 14 ter Zala Friškovec, ki jih je dosegla dvanajst.