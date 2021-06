Predsinočnjim, bilo je malo pred 21. uro, je izbruhnil požar v Vrhovljah v občini Lukovica – zagorelo je podstrešje gospodarskega poslopja. »Po prvih podatkih naj bi zagorelo na delu ostrešja, kjer je prostor za shranjevanje sena, vzrok požara pa še ni znan. Iz objekta so bile med intervencijo rešene živali. Ena oseba je potrebovala zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima, nastalo pa je za več tisoč evrov škode,« je sporočila Aleksandra Golec iz PU Ljubljana. Policisti so ogled požarišča začeli včeraj dopoldne. O svojih ugotovitvah bodo obvestili državno tožilstvo.

Po podatkih centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje je ogenj izbruhnil ob 20.45, in sicer na gospodarskem poslopju, velikem 35 krat 20 metrov. Intervencijo je vodil Zoran Dernulovec iz PGD Prevoje, Gašper Bergant, poveljnik tega gasilskega društva, pa nam je povedal, da je bil ogenj ob njihovem prihodu že popolnoma razvit. Ker je šlo za večji požar, so aktivirali vse gasilske enote Gasilske zveze Lukovica, poleg njihove tudi PGD Blagovica, Lukovica, Krašnja in Trojane. Po Bergantovih besedah so pred plameni rešili več kot polovico strehe, prav tako dve sosednji stanovanjski hiši in manjši hlev. Iz poslopja so rešili tudi vseh šest glav živine. S pomočjo enega od krajanov in njegovega delovnega stroja so odstranili približno 60 kubičnih metrov uničenega sena, ki so ga zalili z vodo. Domačini so začeli gasiti še pred prihodom gasilcev in eden od njih se je nadihal dima. Na kraju so ga oskrbeli domžalski reševalci in ga nato odpeljali v ljubljanski klinični center. »Po naših informacijah ni bilo nič hujšega,« je povedal Bergant. V intervenciji je sodelovalo 59 gasilcev z 11 vozili. Trajala je skoraj do pol štirih zjutraj, nato so imeli še dve uri organizirano požarno stražo.