Severna Makedonija je imela premoč v številu navijačev na tribunah stadiona v Bukarešti, Ukrajina pa je prevladovala na igrišču. Oboji so za napredovanje osmino finala potrebovali zmago, saj so v prvem krogu doživeli poraza, Severna Makedonija z Avstrijo 1:3 in Ukrajina z Nizozemsko 2:3. Za razliko od tekme z Nizozemsko, ko so Ukrajinci predvsem morali teči za žogo, so jo imeli proti Makedoncem v svoji posesti. Od prve minute so zagospodarili na igrišču in tekmeca stisnili pred gol Dimitrijevskega. V prve pol ure so Ukrajinci zapravljali priložnosti, nato pa je udarna zvezdniška naveza Jarmolenko – Jaremčuk poskrbela za vodstvo z dvema zadetkoma v petih minuta.

V 29. minuti je po podaji iz kota zadel 31-letni kapetan Andrij Jarmolenko, ki se je rodil staršema Ukrajincema še v času Sovjetske zveze v Sankt Peterburgu v današnji Rusiji, v njegovem otroštvu pa je bila družina tako revna, da ni imela denarja za nakup žoge, ampak se igral z doma narejeno. To je bil 42. gol Jarmolenka za Ukrajino (zadnje tri sezone član West Hama), na vrhu lestvice strelcev pa je sedanji selektor Andrij Ševčenko z 49 zadetki. Pet minut kasneje je bil podajalec Jarmolenko, strelec pa Roman Jaremčuk, ki igra v Belgiji za Gent. Severna Makedonija, ki v prvem polčasu ni niti enkrat streljal v okvir gola Ukrajine, je dosegla gol v 39. minuti, vendar je bil razveljavljen, ker je bil strelec Goran Pandev v nedovoljenem položaju.

V drugem polčasu se je razmerje spremenilo. Makedonci so iz slačilnice prišli bojeviti in odločni, Ukrajinci pa niso bili več razigrani in veliko premehki v dvobojih. Potem ko je Arijan Ademi zapravil sijajno priložnost, so Makedonci izid znižali v 57. minuti, ko Goran Pandev priigral enajstmetrovko. Ezgajn Alioski je kazenski strel izvedel tako slabo, da je vratar Ukrajincev Georgi Buščan žogo odbil, a je branilec Leeds Uniteda napako popravil in odbitek pospravil v mrežo. Ko so Makedonci lovili izenačenje, so imeli Ukrajinci v 84. minuti priložnost, da odločijo tekmo. Sodnik je po ogledu VAR odločil, da je Daniel Avramovski (pred petimi leti je bil član Olimpije, kjer je odigral le sedem tekem) v živem zidu igral z roko in Ukrajinci so prišli do enajstmetrovke. Ruslan Malinovski, soigralec Josipa Iličića v Atalanti, je kazenski strel izvedel slabo, saj je vratar Dimitrijevski žogo brez težav odbil. Ukrajinci so do konca trepetali za zmago, s katero so osvojili prve tri točke, prekinili serijo šestih porazov zapored in ostali v boju za uvrstitev v osmino finala.

Tekmo je sodil Argentinec Fernando Andres Rapallini s pomočnikoma iz Španije, četrti sodnik je bil Slovenec Slavko Vinčić, kar je plod sodelovanja med evropsko in južnoameriško nogometno zvezo. Severna Makedonija bo v ponedeljek v zadnjem krogu v Amsterdamu igrala z Nizozemsko, Ukrajina pa v Bukarešti z Avstrijo.