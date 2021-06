»Tega nisem hotel narediti, a nimamo izbire. Od danes naprej je druženje ljudi omejeno na tisoč,« je na spletno stran zapisal moskovski župan Sergej Sobjanin. V Moskvi naj bi se namreč število okuženih s covidom-19 le v nekaj dneh potrojilo. Pojasnil je, da začasno prepoveduje vse dogodke, na katerih je veliko ljudi, in napovedal, da bodo zaprli plesne dvorane in navijaške cone. To pomeni, da se navijači ne bodo več mogli zbirali pred stadionom Lužniki, kjer poteka nekaj tekem EP.

Sedem tekem EP, ki ga gosti 11 mest, bo odigranih v drugem ruskem mestu Sankt Peterburgu, kjer so v ponedeljek prav tako zaostrili ukrepe. Med drugim je v navijaških conah prepovedana prodaja hrane.