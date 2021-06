Posebnost tekme med Walesom in Dansko je bila, da sta bila v golu vratarja, ki sta člana istega kluba – Leicestra. Danec Kasper Schmeichel je prvi vratar kluba, medtem ko je Valižan Danny Ward njegova rezerva in je v letošnji sezoni za Leicester branil le ne nekaterih pokalnih tekmah. Tako, kot so bili danski navijači v večini v Areni Johan Cruyff v Amsterdamu, so imeli njihovi ljubljenci premoč na zelenici. Danci so v tekmo krenili bolj odločno in premoč materializirali v 27. minuti z matom v treh potezah. Zadnjo je povlekel Dolberg, presenečenje v prvi enajsterici namesto Poulsena, ki je bil na tribuni, ter dosegel gol s silovitim in natančnim strelom z 20 metrov. To je bil že tretji gol Danske s strelom izven kazenskega prostora na letošnjem prvenstvu. Več za jih v zgodovini evropskih prvenstev dosegla le Francija (pet leta 1984) in Belgija (štiri leta 2016). Po golu so se Danci povsem sprostili in Wales je bil do odmora na težkih preizkušnjah. V obrambi Walesa je bilo veliko lukenj, Dolberg, napadalec Nice s potezo več, je še dvakrat nevarno streljal. Wales je bil lahko srečen, da je ob odmoru zaostajal le za en gol, saj je v prvem polčasu le enkrat nevarno streljal, ko je poskus Balea v 10 minuti zletel tik ob vratnici.

Ko je na začetku drugega polčasa kazalo, da bo Wales z dolgimi žogami skušal z igro na preskok zlomiti Dance, ki pa so odgovorili tako, da so že v 48. minuti povedli z 2:0. Medtem ko so igralci Walesa zahtevali prekršek, je Danska izvedla protinapad. Igralec Barcelone Braithwaite je prodrl po desni strani, Williams je v paniki naredil veliko napako pri izbijanju žoge, ki jo je z drugim golom na tekmo kaznoval Dolberg in odločil potnika v četrtfinale. Wales namreč ni imel moči, znanja in ideje, da bo resneje ogrozil danski gol, saj je v njegov okvir na tekmi sprožil le en strel. Razigrani Danci so bili disciplinirani v obrambi in po potrebi stopili na žogo, da so umirili igro. Potem ko so zapravili še nekaj priložnosti, so v 88. minuti dosegli tretji gol preko Maehleja, v 95. minuti pa se je med strelce vpisal še Braithwaite, sa je VAR pokazal, da nedovoljenega položaja ni biol. Valižani so bili tako frustrirani, da je Wilson v 90. minuti prejel rdeči karton.