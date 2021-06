Ponoči se bo v zahodnih in osrednjih krajih oblačnost povečala. Proti jutru bo na obali možna nevihta. V petek bo sprva ponekod še zmerno oblačno, čez dan pa povečini sončno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo sončno in vroče. Popoldanske nevihte bodo malo verjetne.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami je območje enakomernega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih doteka k nam dokaj suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, le v Alpah bo v popoldanskem času možna kakšna vročinska nevihta.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, le popoldne bo nekoliko povečana toplotna obremenitev.