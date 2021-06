V četrtek bo pretežno jasno. Popoldne v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije ni izključena kakšna kratkotrajna nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo sončno in vroče. Popoldanske nevihte bodo malo verjetne.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka. Od severa k nam doteka razmeroma suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, v goratem svetu Furlanije in avstrijske Koroške bo popoldne možna kakšna vročinska nevihta. Jutri bo pretežno jasno, v Alpah bo popoldne možna kakšna vročinska nevihta.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.