Iz ruske bančne skupine Sberbank so pred dnevi sporočili, da se nameravajo v letu, dveh, umakniti z evropskega trga, že v začetku junija pa tudi, da nameravajo v dveh letih prodati večinski delež hrvaške skupine Fortenova, katere del je tudi Mercator.

Kupec večine bančnih operacij Sberbanke v jugovzhodni Evropi naj bi bil že izbran. Po teh navedbah naj bi šlo za srbsko AIK banko, ki je v lasti Miodraga Kostića. O poslu pišejo tudi srbski in češki mediji, medtem ko v bančnih skupinah tega ne komentirajo.

Sberbank Europe, ki ima sedež na Dunaju in se je v Evropo razširila predvsem prek prevzema nekdanje avstrijske banke Volksbank leta 2012, deluje na osmih trgih: v Avstriji, Nemčiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvašem, Češkem, Madžarskem, v Sloveniji in Srbiji. Skupina Sberbank Europe ima približno 773.500 komitentov, 187 podružnic in približno 3900 zaposlenih.