Družba JUB je naziv ambasador prejela v družbi z drugimi uglednimi in zaupanja vrednimi podjetji, ki so trajnostno naravnana in s svojimi poslovnimi modeli ter edinstvenimi izdelki in storitvami podpirajo zgodbo zelene, ustvarjalne in pametne Slovenije, hkrati pa so aktivno vključena v številne promocijske aktivnosti slovenskega investicijskega in poslovnega okolja na tujih tržiščih. S svojimi uspešnimi gospodarskimi zgodbami naj bi podjetja ambasadorji tako pripomogla k dvigu prepoznavnosti ključnih konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva in s svojimi prebojnimi rešitvami prispevala k odmevnosti promocije na tujih trgih. Sodelovanje z ambasadorji bo vključevalo vrsto aktivnosti na poslovnih dogodkih, konferencah in predstavitvah za potencialne tuje partnerje in tuje investitorje, ki jih organizira SPIRIT Slovenija. Družba JUB je prisotna na več kot 30 tržiščih in pod lastno blagovno znamko na tuje trge izvozi več kot 75 odstotkov svojih izdelkov. Kot napredno in v prihodnost usmerjeno podjetje skrbi za nenehne izboljšave svojih izdelkov ter uporabnikom predstavlja inovativne rešitve z velikim poudarkom na trajnostnosti in kakovosti bivanja, kjer v ospredje postavlja pomen zdravja ljudi in njihovega dobrega počutja.

Gradbeništvo kot panoga doživlja pomembne spremembe, saj je njen fokus že usmerjen v oblikovanje pametnih mest in skupnosti, z njimi pa tudi v pametne in energijsko učinkovite stavbe, ki bodo za svoje delovanje uporabljale obnovljive vire. Za svojo nadaljnjo rast ob visoki stopnji inoviranja tako razvija tudi nove, pametne materiale, s katerimi bo gradnja objektov enostavnejša, uporabniška izkušnja in ugodje bivanja pa izboljšana. Pri tem sledi kriterijem tehnološke razvitosti in tržne zanimivosti, funkcionalnosti in varnosti izdelkov ter enostavnosti njihove uporabe. Družba JUB svoj poslovni model na načelih trajnostnega razvoja gradi v štirih smereh – skozi svojo okoljsko naravnanost ter z odgovornim odnosom do družbe in zaposlenih, skozi razvoj energijsko učinkovitih izdelkov in rešitev, z varovanjem okolja in narave ter s krožnim gospodarstvom pri uporabi surovin. Ta načela kot potrošniku in okolju prijazno podjetje uresničuje pri razvoju vseh blagovnih skupin, še posebno pozornost pa namenja notranji dekoraciji z notranjimi zidnimi barvami in izravnalnimi masami, dekorativnimi izdelki in fasadnimi sistemi. Njihovi izdelki so okolju in uporabniku prijazni, kar v podjetju JUB dokazujejo s številnimi pridobljenimi certifikati. (ktm)