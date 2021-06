JUB z naložbo v sončno elektrarno do večje energetske neodvisnosti

V družbi JUB, kjer proizvajajo in razvijajo materiale za energijsko učinkovite rešitve v gradbeništvu, si ob odgovornem odnosu do okolja in narave ter skladno s trajnostnimi načeli in strateškimi usmeritvami prizadevajo uresničevati tudi zastavljene načrte za povečanje sistema samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov.