Vsem, ki nameravate letos dekorativno prenoviti bivanjske prostore in barvito osvežiti stenske površine v svojem domu, JUB priporoča izbor čudovitega svileno zelenega odtenka Faith 190C z barvne lestvice JUB Favourite Feelings, ki nas ob zavedanju, da je zdravje naša največja vrednota, med seboj in z naravo intuitivno povezuje, sprošča in pomirja, hkrati pa nam daje moč, vitalnost in energijo.

Faith 190C

V družbi JUB so že tretje leto zapored pripravili izbor barve leta, s katero javnosti vzporedno predstavljajo še aktualne barvne trende in nam z idejnimi rešitvami, kako jih vpeti v prostore, kjer bivamo ali delamo, prilagoditi našim občutkom, potrebam in pričakovanjem. Barvo leta 2021 je izbrala Jubova arhitektka Nastja Iskra, specialistka za oblikovanje prostora, na Jubovi barvni lestvici Favourite Feelings pa jo boste našli pod oznako Faith 190C. Z izbrano barvo leta želijo v Jubu z nasveti pomagati vsem, ki svoje dobro počutje v notranjih prostorih izražate in soustvarjate z naborom svojevrstnih kombinacij barv, tekstur in materialov, skladnih z najnovejšimi smernicami s področja mode, interjerja in arhitekture.

Nastja Iskra, ki v Jubu že več kot desetletje spremlja svetovne trende s področja barvne industrije in je s kombinacijami odtenkov predana dinamičnosti pri dizajniranju prostorov, opozarja, da se ljudje vse bolj zavedamo pomembnosti vloge barv v prostoru, saj jih med vsemi elementi v prostoru tudi najprej opazimo: »Da je letošnji izbor barve leta močno zaznamovalo leto 2020, ni naključje. Izbor odtenka je bil skrbno premišljen, saj so aktualne družbene okoliščine in okoljski trendi pomembno spremenili naše dojemanje bivalnega prostora in tudi naš odnos do doma. Izbrani svileno zeleni odtenek Faith 190C zato v času, ki ga pogosto preživljamo doma, s svojim značajem izkazuje naše velike potrebe po medsebojnem druženju ter pristni povezanosti z naravo, hkrati pa v kombinaciji z opremo prostora, kot so pohištvo ter talne in stenske obloge, v ospredje postavlja naše dobro počutje in pozitivno vzdušje v prostoru. Z barvo leta 2021 tako našim uporabnikom za prostore različnih namembnosti v njihovih domovih ponujamo rešitve prav za vsak letni čas in jim svetujemo pri izbiri primernih barvnih odtenkov, ki bodo vsak prostor unikatno poživili in mu dali svojevrstno energijo za ustvarjanje dobrega razpoloženja vseh, ki jih uporabljajo.«