»Policija bo tudi v prihodnje delovala nepristransko in v okviru pravnega načela enakosti vseh pred zakonom. Tudi v prihodnje bom zagovarjal svobodo izražanja v okviru spoštljivega diskurza. Nikjer (niti ustno niti pisno) se nisem zavzemal za uvedbo preiskave zoper katero koli politično stranko,« je v odzivu na ovadbo Levice še zapisal Olaj.

Levica je namreč prejšnji teden na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložila kazensko ovadbo zoper SDS in »njeno medijsko mrežo« zaradi suma sistematičnega širjenja neresnic.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin vlagajo kazensko ovadbo zoper neznanega storilca, zaradi ponareditve t. i. manifesta, ki naj bi pripadal Levici. Po oceni Levice je neznani storilec to storil z namenom javnega spodbujanja sovraštva, ki temelji na političnem prepričanju, tako da bi lahko ogrozil javni red in mir z uporabo zmerjanja in žalitev.

Prvemu možu policije Olaju pa očitajo zlorabo uradnega položaja, saj da se je sklicujoč na ta manifest zavzel za uvedbo predkazenskega postopka zoper Levico zaradi suma kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. S tem je po eni strani SDS pridobil premoženjsko korist v obliki izvajanja dodatnega, poleg medijskega še represivnega pritiska na politično konkurentko, obenem pa je povzročil škodo ugledu, časti in dobremu imenu stranke Levica, so prejšnji teden sporočili iz Levice.