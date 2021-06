SDS in NSi bi prepovedali Levico zaradi njenega programa

SDS in NSi sta v državnem zboru sprožili pobudo, da bi se na izredni seji pogovorili o vsebini programa stranke Levica, ker da z njim ruši ustavne temelje države. V Levici odgovarjajo, da se SDS po medijih in pravosodju zdaj spravlja še na opozicijske stranke, in napovedujejo kazenske ovadbe.