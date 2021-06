Eden od glavnih motorjev širjenja sovraštva in nestrpnosti različnih skupin, ki v državi dosega kritično točko, je po oceni Levice stranka SDS. »Njena dejanja gredo onkraj vseh meja, ki jih še dojamemo kot osnovne temeljne okvirje demokracije. To se je v zadnjih mesecih eklatantno izkazalo z napadi na opozicijo in na Levico,« je dejal Vatovec.

V Levici so se zato odločili, da za obrambo temeljnih demokratičnih vrednot uporabijo razpoložljiva pravna sredstva in na tožilstvo danes vložijo kazensko ovadbo zoper več storilcev zaradi suma storitve treh kaznivih dejanj.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin vlagajo kazensko ovadbo zoper neznanega storilca, zaradi ponareditve t. i. manifesta, ki naj bi pripadal Levici. Po oceni Levice je neznani storilec to storil z namenom javnega spodbujanja sovraštva, ki temelji na političnem prepričanju, tako da bi lahko ogrozil javni red in mir z uporabo zmerjanja in žalitev.

Celotno ovadbo si lahko v pdf obliki prenesete na tej povezavi.

Izmišljeni manifest so nato, kot je spomnil Vatovec, verižno in kontinuirano objavljali spletni portali, povezani s SDS. Izdajateljem in njihovim odgovornim urednikom v Levici zaradi poobjavljanja ponarejenega dokumenta z namenom diskreditacije Levice tako očitajo sum storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva. Med ovadenimi so izdajatelji in odgovorni uredniki portalov in medijev V Fokusu, e-Maribor, Nova24TV in Demokracija.

V Levici so ovadili tudi SDS, ki je ponarejeno listino uporabila kot pravo in nato z navedbami v svojem programskem dokumentu javno spodbujala sovraštvo, je razvidno iz kazenske ovadbe. S tem in z zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bi razpravljali o programu Levice, so v SDS po besedah Vatovca nadaljevali z orkestriranim napadam na političnega konkurenta.

V Levici so prepričani, da so v medijih vedeli za nepristnost dokumenta in da gre za naklepno dejanje. Kot je izpostavil Vatovec, je naveza različnih oseb skušala doseči javno spodbujanje sovraštva na temelju osebne okoliščine, konkretno političnega prepričanja. »Gre za napad na Levico, njene člane, simpatizerje, volivce in vse, ki delijo njene vrednote,« je dejal in dodal, da so dejanja ovadenih v nasprotju z načeli pluralne družbe in demokracije.

Prvemu možu policije Olaju pa očitajo zlorabo uradnega položaja, tako da se je, sklicujoč se na ponarejeno listino zavzel za uvedbo predkazenskega postopka zoper Levico zaradi suma kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. S tem je po eni strani SDS pridobil premoženjsko korist v obliki izvajanja dodatnega, poleg medijskega še represivnega pritiska na politično konkurentko, obenem pa je povzročil škodo ugledu, časti in dobremu imenu stranke Levica.