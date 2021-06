»Pogačar je bil v svoji ligi. Kapo dol,« je na enem izmed družbenih omrežij zapisal slovenski kolesar Matej Mohorič (Bahrain Victorious) ter zgolj z nekaj besedami zelo nazorno opisal premoč 22-letnika s Klanca pri Komendi in aktualnega zmagovalca francoskega Toura. Mohorič je na slovenski Tour prišel z željo po etapni zmagi, a se je moral 26-letnik iz Podblice zadovoljiti z dvema drugima mestoma in rdečo majico najboljšega po točkah, pri čemer je drugouvrščenega Španca Jona Aberasturija (Caja Rural) prehitel le za točko (58:57).

»Moj cilj je bila etapna zmaga, a se mi je dvakrat za las izmuznila, rdeča majica pa je le nekakšna tolažilna nagrada. Na sobotni kraljevski etapi nisem imel posebnih načrtov, saj za tako hud hrib ne moreš imeti hudih načrtov. Ni bili taktiziranja, šel sem na vso moč. Vseeno sem zadovoljen s svojimi dosežki (v skupnem seštevku sedmi in sočasno drugi najboljši Slovenec za Pogačarjem, op. p.), zdaj pa me poleg državnega prvenstva čaka še Tour. Sem v dobri formi in optimistično razpoložen, tudi tam pa bom startal na kakšno etapno zmago,« napoveduje Mohorič, ki je po kraljevski etapi z drugega mesta v skupnem seštevku padel na sedmo.

Tadej Pogačar je dosegel že 25. zmago v profesionalni karieri in 13. za Slovenijo na največji domači dirki (tujci so jih doslej osvojili 14), postal pa je tudi deseti Slovenec s skupnim prvim mestom na domači pentlji. Pred sobotno kraljevsko etapo s ciljem na Sveti gori (gorski cilj prve kategorije, dolžina 2,5 kilometra, naklon 13 odstotkov) je imel v boju za zeleno majico minuto in 15 sekund prednosti pred Matejem Mohoričem, njegova ekipa UAE Emirates pa je v predzadnji etapi spet uprizorila vrhunsko kolesarsko predstavo. Pogačar je etapno zmago džentelmensko prepustil sotekmovalcu, Italijanu Diegu Ulissiju, skupno najboljšemu v letih 2011 in 2019 (pozimi je imel velike težave s srcem), ekipni uspeh zasedbe iz Združenih arabskih emiratov pa je s četrtim mestom dopolnil še Poljak Rafal Majka.

Tretji najmlajši zmagovalec

Pogačar – 21. septembra bo dopolnil 23 let – je postal tudi tretji najmlajši skupni zmagovalec dirke po Sloveniji: od njega sta bila mlajša le Italijan Diego Ulissi leta 2011 (21 let in 339 dni) in Nemec Tobias Steinhauser leta 1994 (22 let in 98 dni). »Že pred začetkom zadnjega vzpona na Sveto goro sem vedel, da imam dobre noge in da se v boju za zeleno majico ne more zgoditi nič drastičnega,« je priznal Pogačar, ki je bil na svoji prvi dirki po Sloveniji leta 2017 peti, na zadnjih dveh v letih 2018 in 2019 pa obakrat četrti. »Priznam, da sem si želel skupne zmage na domači dirki in končno mi je uspelo. Vsaka zmaga je lepa in pomembna, vsaka ima svojo zgodbo, toda ta mi bo seveda ostala še v posebnem spominu. Naša ekipa je odlično delovala, uživali smo vseh pet dni.«

Poleg zelene majice je Pogačar osvojil tudi modro za najboljšega hribolazca, ekipa UAE Emirates pa še ekipno zmago in dvojno zmago na dirki. »Lahko smo zelo zadovoljni in lahko gremo veseli z dirke, bilo je zares fino. Zaradi številnih navijačev ob cesti, na startih in ciljih, so bili prizori fantastični. Voziti pred tako velikim številom domačih navijačev je nekaj posebnega in neverjetnega. Navijači so bili zares veličastni, povsod jih je bilo veliko,« meni Pogačar, ki ga zdaj čakajo nastopi na državnem prvenstvu v Kopru (četrtek in nedelja) ter na domačem kriteriju v Komendi (petek), potem pa odhod na Tour.

»Pripravljalna dirka za Tour, generalka, je odlično uspela. Tudi s svojo formo sem zadovoljen in zaenkrat se dobro počutim. Najprej se bom malce spočil, potem pa odpeljem še tri dirke pred Tourom,« pravi Tadej, ki je na zadnjih treh slovenskih Tourih trikrat osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja. Slovenci so letos pobrali vse štiri majice, v belem pa je Pogačarja nasledil Krstijan Hočevar (Adria Mobil). Pogačar je (tako kot drugouvrščeni Ulissi in tretjeuvrščeni Italijan Matteo Sobrero) dobil tudi posebno trofejo – repliko najstarejšega znanega, 5200 let starega lesenega kolesa, ki so ga našli na Ljubljanskem barju.