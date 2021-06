V Švici so se opoldne zaprla volišča in glede na projekcije inštituta GFS Bern je 61 odstotkov volivcev zavrnilo dve okoljski pobudi. Tak rezultat referenduma je zasledovala tudi vlada.

Na referendumu so volivci odločali o prepovedi uporabe pesticidov, s čimer bi lahko Švica postala prva evropska država brez sintetičnih pesticidov. V prvem predlogu z imenom Za Švico brez sintetičnih pesticidov so pobudniki predlagali, da se v desetih letih prepove sintetične pesticide, prepovedali pa bi tudi uvoz pridelkov in druge hrane, pri katerih se uporablja takšne pesticide.

V okviru drugega predloga z imenom Za čisto vodo in zdravo hrano pa bi bili do državnih subvencij upravičeni le tisti kmetje, ki ne uporabljajo pesticidov ali antibiotikov za zdravljenje bolnih živali. Omejili bi tudi količino tekočega gnoja na poljih.

Oba referendumska predloga, ki sta bila danes zavrnjena, sta povzročila veliko razburjenja in burne razprave med okoljevarstveniki in kmeti.

Zakon, ki vladi omogoča še naprej lažje odločanje glede ukrepov za zajezitev pandemije covida-19 in glede posledic pandemije na družbo in gospodarstvo, pa je glede na projekcije podprlo 61 odstotkov udeležencev referenduma.