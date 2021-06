Predsednik SDS Janša je 15. oktobra 2019 na twitterju zapisal: »Čista laž. Očitno je Kršinar že na trdi drogi.« Tako se je odzval na članek v spletni strani reporter.si, v katerem je Kršinar pisal o dogajanju na takratni seji komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb in se pri tem navezoval na izjavo poslanke LMŠ Jerce Korče, ki jo je po seji objavila na twitterju. Ko je Kršinar pozneje pridobil magnetogram, je ugotovil, da je bila informacija delno netočna, in je na spletni strani reporter.si objavil nov članek.

Kot piše v kazenski tožbi, Janša »že od leta 2017 na različnih družbenih omrežjih pogosto piše omalovažujoče tako o reviji Reporter kot tudi o tistih, ki jo ustvarjajo, predvsem o zasebnem tožilcu«. Toda višek predstavlja Janševa izjava, da je »očitno Kršinar že na trdi drogi«, s katero je po mnenju tožnika presegel mejo primernega in dopustnega komuniciranja, navaja omenjeni spletni portal.

Ko je mesec dni pozneje Kršinar pisal o tovarni lažnih novic iz kleti SDS, pa je Janša delil tvit Žana Mahniča, v katerem se je ta spraševal, ali je »Kršinar spet mešal viski in Helex«. Pozneje je Janša delil še tvit s profila Ribič Tine z montažo slike zavitka toaletnega papirja, na katerem je Kršinarjeva fotografija.

Kršinar ob tem poudarja, da ni uporabnik drog in pomirjeval, prav tako ni alkoholik, nikoli tudi ni imel težav, povezanih z zlorabo drog ali alkohola, kar lahko sodišču po potrebi dokaže tudi z zdravstveno kartoteko. Predobravnavni narok je bil razpisan za 26. maj, a je bila razprava zaradi bolezni pooblaščenke tožeče stranke preložena, novi datum pa še ni določen, so še navedli na omenjenem portalu.