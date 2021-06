V ZDA se veselijo “Bennifer 2”

Američani se dober mesec dni veselijo novega starega ljubezenskega para, ki je že pred dvema desetletjema dobil vzdevek Bennifer. Gre za igralca Bena Afflecka, ki je bil pred tem poročen z igralko Jennifer Garner, s katero ima tudi tri otroke, in pevko Jennifer Lopez, ki se je aprila letos razšla z nekdanjim igralcem bejzbola Alexom Rodriguezom. Affleck in Lopezova sta se zapletla ob koncu aprila oziroma so ju takrat prvič fotografirali skupaj, njuna romantična zgodba pa je veliko starejša – samo spomnite se albuma Lopezove iz leta 2001 This Is me… Then, na katerem je prepevala tudi pesem Dear Ben.