Nepreslišano: Roman Jerala, komunikator znanosti, sintezni biolog

Ocenjujem, da bi morali precepiti okoli 75 odstotkov ljudi, da bi bili kot družba varni čez zimo tudi pred bolj agresivnimi variantami koronavirusa. So pa ti odstotki v veliki meri arbitrarni, saj so odvisni od okoliščin. Poleti bo zadosti že nižja precepljenost, jeseni pa po vsej verjetnosti kot rečeno niti 60 ali 70 odstotkov precepljenih ne bo dovolj, da bi se izognili novim izbruhom okužb; če 40 odstotkov Slovencev in Slovenk ostane necepljenih, bo število okuženih prej ali slej spet zelo visoko. Sedaj imamo torej na neki način srečo, da nam je virus naklonil nekaj premora, ki pa ga moramo nujno izkoristiti, da se ustrezno pripravimo na hladnejšo polovico leta in do tedaj zaščitimo ustrezno število državljanov in državljank.