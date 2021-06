Po besedah Koritnika so upravne enote v različnih položajih, v Ljutomeru na primer zaostankov ni, v mestih in primestnih upravnih enotah pa je stanje večinoma diametralno nasprotno, na obisk se čaka tudi teden ali več. "Zato državljane prosim za razumevanje, saj smo zagrizli v delo, krepimo se kadrovsko in pri postopkih," je poudaril.

Z župani se je pogovarjal o spopadanju občin s pandemijo ter gradnji širokopasovnih omrežij in odpravljanju t. i. sivih lis. Občine imajo po ministrovih besedah pomembno vlogo pri oblikovanju normativnih rešitev in razvojnih usmeritev. Partnerski pristop med državo ter župani pa je edinstvena kakovost in prav lokalna samouprava je eden temeljnih stebrov demokratičnega političnega življenja ter jamstvo za napredek, je dodal.