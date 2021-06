Član nadzornega sveta Mercatorja in član upravnega odbora ter glavni izvršni direktor Fortenova Grupe Fabris Peruško je poudaril, da je podeljen nov mandat po eni strani priznanje upravi, da je v zadnjih štirih letih Mercator dosegal ključne strateške cilje, po drugi strani pa zagotovilo kontinuitete upravljanja in stabilnosti Mercatorja.

»Mercator je s prenosom na Fortenovo postal del največje trgovske mreže v regiji, ki bo tudi vnaprej delovala v interesu zaposlenih, dobaviteljev in kupcev. Smele cilje, ki smo si jih zastavili, bomo dosegali z izmenjavo najboljših praks, z uspešnim prilagajanjem hitrim spremembam na trgih ter z vlaganjem v prodajno mrežo in strokovni razvoj naših zaposlenih,« je dejal.

Čizmić pa je poudaril, da bosta Fortenova in Mercator začela nov investicijski ciklus, ki bo zagotavljal nadaljnji uspešen razvoj Mercatorja in s tem tudi slovenskih dobaviteljev. »Nove investicije bodo namenjene predvsem gradnji novega distribucijskega centra v Ljubljani, prenovi in širjenju prodajne mreže ter digitalizaciji poslovanja,« je naštel.

Skupina Mercator je v letošnjem prvem četrtletju ustvarila 3,14 milijona evrov dobička, kar je 183,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Prihodki od prodaje trgovine na drobno so se v primerjavi z enakim obdobjem predkoronskega leta 2019 povišali za 8,9 odstotka, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa so upadli za 4,5 odstotka. Ob koncu prvega trimesečja so potekale ključne aktivnosti v projektu prenosa Mercatorja na Fortenovo Grupo.