Borštnikova nagrajenka Jette Ostan Vejrup: Umetnica, ki gledališče razume kot prostor srečanja

»Bistvo gledališča je v srečanju. Kot igralki mi vloga vselej ponudi razne teme, na katere se moram odzvati, o njih premisliti, se opredeliti; v času nastajanja predstave tako nenehno poteka dialog med vlogo ter mano kot igralko, ki se počasi zbližujeta in postajata eno. V procesu srečam samo sebe, da lahko čim bolj natančno pripovedujem zgodbo svojega lika,« je v pogovoru za naš časopis pred leti o svojem delu razmišljala Jette Ostan Vejrup, umetnica, ki si bo po vrsti nagrad – med njimi so tudi tri Borštnikove nagrade za igro – zdaj nadela še najvišjo: Borštnikov prstan. »Do tega srečevanja pa pride tudi med mano in mojimi soigralci, z režiserjem in drugimi sodelavci, ter nato seveda še z občinstvom, s katerim si vse te zgodbe deliš.«