Kolesarska dirka po Sloveniji 2021 bo imela pet etap, skupna dolžina pa znaša 803,7 kilometra. Najdaljša bo prav zadnja od Ljubljane do Novega mesta (175,3 kilometra, nedelja, 13. junij), najkrajša druga od Žalca do Celja (147 kilometrov, četrtek, 10. junij), kraljevska pa četrta od Ajdovščine do Nove Gorice (164,1 kilometra, sobota, 12. junij). Med 23 slovenskimi kolesarji bodo štirje nastopili v dveh ekipah svetovne serije: Tadej Pogačar, Jan Polanc (oba UAE Emirates), Matej Mohorič in Jan Tratnik (oba Bahrain-Vicotorius). V dresu avstralske ekipe BikeExchange iz svetovne serije bi moral nastopiti tudi sprinterski as Luka Mezgec, vendar bo domačo dirko izpustil zaradi okužbe s koronavirusom, ki jo je presenetljivo staknil samo nekaj dni po cepljenju.