V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Razmeroma pogosto se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V petek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bodo še krajevne plohe ali nevihte. V soboto bo več sončnega vremena, popoldanske nevihte bodo manj verjetne.

Vremenska slika: Iznad jugozahodne se proti srednji Evropi širi območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam od severa še razmeroma hladen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno vreme, predvsem popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Manj verjetne bodo ob morju in v krajih vzhodno od nas.

Biovreme: V danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.