Z zmago so Nemci v zgodovini tega tekmovanja, ki ga Evropska nogometna zveza prireja od leta 1978, slavili tretjič. Pred tem so bili najboljši leta 2009, ko so v finalu ugnali Anglijo s 4:0, in pred štirimi leti, ko so na zadnji stopnički ugnali Španijo z 1:0. V finalu so dvakrat izgubili leta 1982 in pred dvema letoma v Italiji.

Varovanci Stefana Kuntza so se marca v skupinskem delu tekmovanja, ki je v skupini A potekalo na Madžarskem, precej mučili, a vendarle osvojili drugo mesto za Nizozemsko ter pred Romunijo in Madžarsko za napredovanje v izločilne boje. Tam so najprej 31. maja premagali Dansko po streljanju enajstmetrovk, v polfinalu pa so po dveh zadetkih Floriana Wirtza v prvih osmih minutah nato zadržali nalet Nizozemcev.

Današnji dvoboj so bolje odprli Portugalci, ki so zapretili že v drugi minuti, ko je s strani poskusil Diogo Dalot, a zadel le zunanji del mreže. Šest minut kasneje se je v kazenskem prostoru svojega čuvaja otresel Tiago Tomas, nato pa z levico za malo zgrešil levi kot vratarja Finna Dahmena.

Nemci so v 15. minuti po prvi pravi akciji skorajda povedli, ko je z roba kazenskega prostora po uspešnem preigravanju sprožil Florian Wirtz, žoga pa se je od branilca Dioga Leiteja odbila v prečko.

V 20. minuti je z ugodnega položaja poskusil Nmecha, a je vratar Diogo Costa ubranil poskus nogometaša Anderlechta, kamor ga je posodil Manchester City. Nekaj minut kasneje je z levico nenatančno meril še bočni branilec Ridle Baku, kapetanu Arneju Maierju pa je Costa sijajno ubranil še poskus v 29. minuti, ki bi sicer končal v zgornjem levem kotu portugalske mreže.

Nemci so imeli v nadaljevanju nadzor nad dogajanjem, a številne podaje v kazenski prostor niso našle pravih naslovnikov. Vseeno so imeli Portugalci na pladnju vodstvo po prvem polčasu, potem ko je v prostor stekel Vitinha, sijajno preigral Nica Schlotterbecka, a nato nerazumljivo okleval pri strelu.