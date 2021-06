Maribor je minuli teden deloma le dočakal občutnejši učinek evropskega prvenstva do 21 let, ki so si ga v mestu želeli in ga napovedovali. Ob prvenstvu je lahko te dni Mestna občina Maribor izvedla promocijske akcije. Nekatere bodo v mestu ostale kot zapuščina velikega dogodka – izdano je bilo uporabno dovoljenje za (skoraj dokončno) obnovljeno zahodno tribuno Ljudskega vrta, na delu katere so lahko bili včeraj prvič gledalci, pa čeprav so se domačini med njimi čudili, zakaj spodnji del strehe ostaja v dotrajanem stanju, mesto pa je za dva dni občutilo tudi pravo nogometno vzdušje.

Če so v ponedeljek pred tekmo s Španijo in po njej na levem bregu Drave kraljevali Hrvati, so ta primat sinoči prevzeli Španci. Bolj natančno španski študentje, ki so na izmenjavi po vsej Sloveniji. Tudi Portugalcev je bilo v Ljudskem vrtu nekaj, a njihovi vzhodni sosedje so bili glasnejši. »Danes bomo videli novega Iniesto in Xavija,« je s pivom v roki v družbi prijateljev napovedal španski študent in na vprašanje, ali nogomet v zadostni meri nadomesti zaprtje nočnih lokalov v Mariboru med epidemijo, odvrnil: »Nogomet je res popestril naše bivanje tukaj, vseeno pa se znajdemo in se zabavamo tudi na drugačen način. Tudi lokali so se zdaj odprli.«

Na zelenici sta se pomerili moštvi, ki na prvenstvu še nista izgubili, tudi sicer pa v kategoriji do 21 let redko priznata premoč. Portugalci so niz zmag povišali na 12 zapored (z zmago v podaljšku nad Italijo v ponedeljek), nazadnje so remizirali s Slovenijo novembra 2019, tekmo pred tem pa izgubili z Nizozemsko. Španska mlada izbrana vrsta je izgubila prvič po juniju 2019. V prvem polčasu se ni zgodilo nič spektakularnega, vseeno pa je bila igra odprta in dinamična. Več so napadali Španci, Portugalci pa so odgovarjali s trdno obrambo. Tudi drugi polčas so bolj napadalno začeli aktualni prvaki. Marc Cucurella, do takrat najboljši posameznik na igrišču, je celo zadel okvir vrat. Nato je v 80. minuti nekaj deset Portugalcev razveselil Fabio Vieira, ki je lepo sprejel dobro podajo s svoje polovice in hotel zaposliti soigralca, njegov strel pa je Jorge Cuenca, ko je želel žogo blokirati, preusmeril v lasten gol in premagal Alvara Fernandeza.

Španski navijači so v zadnjih petnajstih minutah še glasneje podpirali svoje ljubljence, ki so vse moči usmerili v napad, lovili so rekordni deveti finale in šesti naslov, a navijaška pomoč varovancem Luisa de la Fuente ni pomagala do še petega finala v zadnjem desetletju. Ostalo je pri 1:0 in tretjem finalu za Portugalce, ki bodo v nedeljo v Ljubljani lovili prvi naslov. Nekaj španskih študentk in študentov si je nato dalo duška s preskakovanjem ograje v Ljudskem vrtu, bržkone pa je bilo kmalu po tekmi marsikateremu od njih malo mar za rezultat obračuna.