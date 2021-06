Kraljičini lepotni posegi

Jordanska kraljica Rania velja za eno najlepših žensk na svetu. Odkar je njen soprog Abdulah II. leta 1999 postal jordanski kralj, je Rania trdo delala. Kraljica je skozi leta dokazala, da je njen modni okus popoln, s svojo lepoto, manirami in javnimi nastopi pa je očarala pol sveta. Prav tako je kraljica Rania veljala za eno izmed dam, ki se niso obotavljale iti pod nož in popraviti tisto, kar jim ni všeč na obrazu. Čeprav ni želela kirurško spremeniti videza nosu, ličnic in podobno, je ob pogledu na fotografije izpred let videti, da je tudi kraljica Rania iz Jordanije podlegla trendu polnil in pomlajevanja z botoksom. vl