V prvem polfinalu na SP sta se za finalno vstopnico spopadli severnoameriški ekipi. Kanada je tekmo začela s hitrim zadetkom, že v tretji minuti je bil natančen Brandon Pirri. A njihovi tekmeci so bili v prvem delu vse boljši in pred koncem je Colin Blackwell spretno podstavil palico pred golom Kanade za izenačenje. V nadaljevanju je Andrew Mangiapane, eden najboljših igralcev tega SP, prav tako spretno zbezal plošček, ki je vratarju Calu Petersenu ušel pod telesom, v mrežo. Pozneje so Kanadčani dosegli še en gol, ki pa so ga sodniki po ogledu posnetka razveljavili, ker so bili Kanadčani ob začetku akcije v prepovedanem položaju.

Odločitev je padla tako na začetku zadnje tretjine. Hiter prodor je Mangiapane kronal še s svojim sedmim zadetkom v Rigi. In čeprav je bil ameriški odgovor hiter, Sasha Chmelevski je zadel v 44. minuti, pa ZDA niso mogle več spremeniti poteka tekme. Ob koncu so Američani seveda poskusili še brez vratarja, toda ni jim uspelo še tretjič premagati Darcyja Kuemperja (končal je pri 36 obrambah), potem pa je Justin Danforth s strelom na prazen gol potrdil zmago.