Finci in Nemci so danes lovili drugo finalno vstopnico v Rigi. Uspešnejši so bili aktualni prvaki izpred dveh let, ki so tako dobili priložnost za četrto lovoriko po letih 1995, 2011 in 2019. Nemci pa so po drugi strani v svojem šele drugem polfinalu po letu 2010 ostali brez prvega finala, za sploh prvo medaljo po srebru daljnega leta 1953 pa se bodo morali potruditi na tekmi za tretje mesto. Ekipi sta se sicer pomerili tudi v predtekmovalni skupini B, tudi takrat so Finci zmagali z 2:1.

V nedeljo bo tako na sporedu ponovitev finala z zadnjega SP leta 2019, ko so bili Finci boljši od Kanade. Finska je danes, podobno kot proti Češki v četrtfinalu, pokazala predvsem taktično igro, v kateri je tekmecem prepuščala pobudo, a neusmiljeno kaznovala vsako napako.

Finci hladnokrvno kaznovali dve napaki Nemcev

Že v prvi tretjini so Nemci, ki so v četrtfinalu po kazenskih strelih premagali Švico in prišli do priložnosti generacije, prevladovali. A finski vratar Jussi Olkinuora je bil zbran, njegovi soigralci pa so hladnokrvno kaznovali dve napaki Nemcev. Najprej vratarja Mathiasa Niederbergerja v 14. minuti, ko mu je po strelu Iira Pakarinena plošček med nogama ušel v mrežo, drugič pa v 19. minuti, ko so Nemci v svoji obrambni tretjini izgubili plošček, kar so svetovni prvaki kaznovali v dveh potezah z golom Hannesa Björninena za 2:0.

Nemci pa so v drugi tretjini vrnili udarec. Kljub zaostanku niso popuščali, najprej so tudi zdržali ob drugem finskem »power-playu«, pozneje pa so bili tudi aktivnejši v napadu in imeli več strelov. Sredi dvoboja, ko so imeli sami na ledu igralca več, pa so tudi znižali. Z zelo natančnim strelom z modre linije je Matthias Plachta poskrbel, da so Nemci ostali v igri za finale.

Tudi v zadnjem delu je bilo razmerje podobno. Nemci so napadali in pritiskali (razmerje strelov je bilo ob koncu 28-17), a trdna finska obramba ni klonila. Še posebej vroče je bilo pred vrati branilcev naslova v zadnjih petih minutah; najprej je lepo priložnost zapravil Marcel Noebels, ki mu je Olkinuora ubranil strel iz bližine, v zadnjih dveh minutah, ko so Nemci igrali brez vratarja, pa so bili Finci tudi nekajkrat v nevarnem položaju.

Podaljšek bi lahko Nemčiji zagotovil Markus Eisenschmid v zadnji minuti, vendar je bil pred golom malenkost prepozen za sprejem ploščka, tako da so se Finci rešili in si zagotovili nov obračun s Kanadčani za zlato medaljo.