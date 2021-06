Najnovejši Huaweijev mobilnik s pregibnim zaslonom mate x2 nam je uspelo dobiti na test zgolj za zelo kratek čas. V vsej Evropi je domnevno za testiranje trenutno na voljo zgolj ena naprava. Osredotočili smo se predvsem na res izjemne oblikovalske rešitve, ki so se jih domislili pri kitajskem tehnološkem velikanu. Če je Samsungov prvi galaxy fold naredil prve resnejše korake v dobo pregibnikov, je mate x2 kot prvi nakazal, da so tovrstne naprave oblikovno dozorele. O tem sta nas prepričali predvsem dve rešitvi.

Naprava je v dlani sicer še vedno težka (295 gramov) in tudi debela (14,7 milimetra). Od predhodnih poskusov vseh proizvajalcev pa mobilnik mate x2 loči pomožni zaslon, ki ga uporabljamo, ko je veliki zaslon zložen. Pomožni zaslon ima namreč diagonalo 16,4 centimetra (6,54 palca) in ločljivost 2700x1160. Gre za številke, ki niso nič »pomožne«. Tudi ob pogledu nanj je pomožni zaslon povsem nerazločljiv z zasloni običajnih mobilnikov. To pomeni, da mate x2 omogoča povsem standardno izkušnjo premijskega mobilnika, tudi ko je glavni zaslon zložen. Nič več ne bo treba za brskanje po spletu in druga opravila odpirati naprave. Glavni zaslon mate x2 razprete, ne ker morate, ampak ker si to želite. Razlika je ključna.

Na pomožnem zaslonu je v zgornjem levem kotu dvojna luknja za kamero z ločljivostjo 16 milijonov pik (MP). Na hrbtni strani najdemo 50-MP širokokotno kamero, 16-MP ultraširokokotno kamero, 12-MP teleobjektiv s 3-kratno optično povečavo in 8-MP teleskopsko kamero z 10-kratno optično povečavo. To so vse kamere na napravi. Glavni zaslon je nima in je zato brez pik, frufrujev in drugih vsiljivih elementov. Za slikanje sebkov se uporabi glavna kamera z razprtim zaslonom. Kader si ogledate v pomožnem zaslonu, ki je obrnjen proti uporabniku.

Glavni zaslon ima diagonalo 20,3 centimetra (8 palcev) in ločljivost 2480x2200 ter 90-herčno osveževanje slike. Vdolbina vzdolž pregiba je bila med testom minimalna, skoraj neopazna, na otip pa je bil zaslon še naprej zelo plastičen. Uporaba je bila zabavna, a zaslon morda niti ni najpomembnejši del naprave. To pripisujemo drugi ključni rešitvi: kombinaciji dizajna tečajev in oblike ohišja naprave. Če mobilnik razpremo in ga pogledamo od strani, ima obliko zelo razpotegnjenega trikotnika. Zaradi takšne oblike se med zlaganjem naprave na vsaki strani srečata debelejši in tanjši del razpolovljenega trikotnika. To privede do skoraj popolnega prileganja obeh delov. Nič več ni razmika med zgornjo in spodnjo polovico zloženega zaslona.

Ob uradni predstavitvi naprave nas je nekoliko skrbelo, kako bo tečaj zdržal razliko v teži med tanjšo in debelejšo polovico razprtega zaslona. Med kratkim testom se nam je potrdilo, da je napravo bolje držati z debelejše strani, a je tečaj zdržal tudi držanje s tanjše. Ni pa bilo držanje enako udobno. Razlika v teži polovic je opazna, so pa razliko v debelini tudi pametno izkoristili. V debelejši del so spravili prednjo kamero in tudi vse hrbtne kamere.

Znakov, da bi naprava kdaj prišla k nam, za zdaj ni. Tudi če bi, pa bi bila dostopna zgolj najbolj razsipnim uporabnikom. Cena se na Kitajskem giblje okoli 2300 evrov.