To je bil drugi remi Argentine v kvalifikacijah, a je zaenkrat na lestvici še vedno na drugem mestu, za doslej stoodstotno Brazilijo, ki bo tekmo proti "vročemu" Ekvadorju odigrala danes, zaostaja za točko.

Pred stadionom Santiago del Estero v Buenos Airesu so pred tekmo odkrili spomenik Diegu Armandu Maradoni, ki je tragično umrl lani. "Čudno je bilo, da ga ni bilo tu, z nami pa je zagotovo bil, saj vemo, kaj mu je reprezentanca pomenila," je dejal Messi, ki je nosil majico z Maradonovim likom na prsih.

Urugvaj in Paragvaj sta se razšla brez zadetkov, Kolumbija pa je v gosteh s 3:0 ugnala zadnjeuvrščeni Peru, ki je od konca prvega polčasa pa do 60. minute igral z igralcem manj. Strelci golov so bili Yerry Mina v prvem ter Mateus Uribe in Luis Diaz v drugem delu, še pred tem, ko je tudi ona ostala brez izključenega igralca.

Že v četrtek je Bolivija s 3:1 premagala Venezuelo, dva gola je prispeval Marcelo Moreno.