V 15. krogu španskega prvenstva so nogometaši Barcelone s 3:0 ugnali Valladolid. Nič čudnega, bi dejali. Celo za letošnjo Barcelono ne, ki ne blesti. A je bila tekma pomembna oziroma posebna iz drugega razloga. Tretji gol za katalonsko moštvo je namreč dosegel Argentinec Lionel Messi. To je bil skupno že njegov 644. gol za Barcelono, s čimer je podrl rekord Brazilca Peleja (Santos) po številu zadetkov za en klub.

»Zelo te občudujem, Messi. Zgodbe o tako dolgi ljubezni do enega kluba, kot je najina, so v nogometu žal vse bolj redke. Zato še bolj občudujem tvojo zgodbo pri Barceloni,« je Pele na instagramu sporočil ob izenačenju rekorda Messija pred dnevi, ko je Barcelona igrala z Valencio 2:2. Brazilec je 643 golov dosegel med letoma 1957 in 1974 v dresu Santosa. »Ko sem začel igrati nogomet, nisem razmišljal o tem, da bi rušil rekorde. Še manj pa, da bom postavil takšnega, kot sem ga zdaj,« je po tekmi prav tako na instragramu sporočil Lionel Messi. Pri tem ni pozabil na vse, ki so mu pomagali do te izjemne številke. »Lahko se le zahvalim vsem, ki so mi pomagali v vseh teh letih. Soigralcem, družini, prijateljem in vsem, ki me podpirate vsak dan,« je še dodal argentinski zvezdnik.

Statistiki so našli še eno zanimivo podrobnost med Messijem in Pelejem. Skupno je Messi do zdaj za Barcelono odigral 749 tekem, povprečje doseženih 644 zadetkov pa pomeni, da je zadel enkrat na 1,16 tekme. Pri Peleju je podatek podoben, 757 tekem in 643 golov pomeni en zadetek v povprečju na 1,17 tekme. Pred Messijem pa je Pele še vedno po številu reprezentančnih zadetkov, s 77 goli za Brazilijo je najboljši strelec v Južni Ameriki, Messi pa je za Argentino dosegel 71 golov.