Gostitelji so v tretji četrtini vodili že za 14 točk, v zadnjem delu pa s 106:102, zadnjih osem minut pa je po zaslugi Nikole Jokića in Monteja Morrisa pripadlo gostom. Ti so z delnim izidom 17:2 prišli do visoke prednosti, ki je niso več izpustili iz rok.

Pri Denverju je Jokić dosegel kar 36 točk in osem skokov, Morris 22 točk in 9 podaj, Michael Porter jr. pa je k zmagi prispeval 26 točk. Pri Portlandu je z 28 točkami in kar 13 podajami izstopal Damian Lillard.

»Enostavno gremo na parket in se borimo. Nikoli se ne predamo, tega ni v našem besednjaku,« je o preobratu na tekmi povedal glavni režiser ekipe iz Kolorada ki se je morala »boriti« tudi proti glasnim domačim navijačem, Nikola Jokić.