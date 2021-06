Na preostalih tekmah večera so si favorizirani Philadelphia 76ers še tretjič v zadnjih štirih sezonah zagotovili polfinale vzhodne konference, potem ko so na peti tekmi še četrtič premagali Washington Wizards. Tokrat so bili brez poškodovanega prvega zvezdnika Joela Embiida, ima manjšo raztrganino v meniskusu desnega kolena, boljši s 129:112.

Seth Curry je dosegel 30 točk (10:17), vključno s tremi trojkami, Tobias Harris je k zmagi dodal 28 točk, Ben Simmons pa 19 točk, 11 podaj in deset skokov.

V polfinalu vzhoda se bodo Sixers pomerili z Atlanta Hawks, ki so v boju na štiri zmage prav tako s 4:1 izločili New York Knicks. Peta tekma se je v Madison Square Gardnu končala s 103:89.

Pri gostih se je spet izkazal Trae Young, ki je tekmo končal pri 36 točkah iz 28 poskusov in devetih podajah. Uspel pa mu je še en izjemen dosežek. Na vseh treh tekmah končnice v slovitem Madison Square Gardnu je presegel 30 točk, kar je doslej uspelo le še legendarnemu Michaelu Jordanu.

Na zahodu so so si polfinalno vstopnico pričakovano zagotovili košarkarji najboljše ekipe rednega dela sezone Utah Jazz, ki so na peti tekmi s 126:110 premagali Memphis Grizzlies in v boju na štiri zmage slavili s 4:1.

Donovan Mitchell je v domačem Salt Lake Cityju 26 od svojih 30 točk dosegel v prvem polčasu. Temu je dodal še deset podaj in šest skokov v 29 minutah, tako da si je malo spočil pred polfinalom zahoda proti zmagovalcu dvoboja med Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers.

Jordan Clarkson je dodal 24 točk, Rudy Gobert 23 in 15 skokov, Bojan Bogdanović pa do četrte zaporedne zmage Utaha pomagal s 17 točkami.