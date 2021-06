Ovadili so 18 osumljencev, starih od 26 do 62 let. Trije od njih so z območja Ljubljane, 14 osumljenih je iz Nove Gorice in širše okolice, eden je državljan Črne gore. Zasegli so več kot kilogram kokaina, pet kilogramov suhe konoplje in manjšo količino heroina, nekaj rastlin konoplje, gotovino, pripomočke za prodajo prepovedanih drog, pištolo in večje število nabojev. Poleg tega še nekaj telefonov, nosilce podatkov in celo domnevno ponarejene recepte. Policija osumljence sumi, da so poleg zaseženih drog preprodali še bistveno večje količine kokaina, heroina in konoplje posameznim odjemalcem in preprodajalcem na območju Goriške in sosednje Italije. Nekateri od osumljenih so že bili obravnavani za kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami, nasiljem in premoženjem.

Zaključno policijsko akcijo so izvedli 25. maja ob sodelovanju okoli sto kriminalistov in policistov več policijskih uprav, kriminalistov generalne policijske uprave, policistov specialne enote policije, policistov posebne policijske enote ter policistov s psi za iskanje prepovedane droge. Ob tem so opravili sedem hišnih preiskav na desetih stanovanjskih objektih ter preiskavo treh osebnih vozil in šest osebnih preiskav na območju novogoriške in ljubljanske policijske uprave. Petim osebam so odvzeli prostost in odredili policijsko pridržanje.