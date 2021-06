Nekaj manj kot 79 kilogramov droge, namenjene slovenskemu trgu, so zasegli policisti v 18 hišnih preiskavah, ki so jih opravili 18. maja. Analize še potekajo, glede na razpoložljive podatke pa ocenjujejo, da je vredna več milijonov evrov, je danes razkril France Božičnik, vodja sektorja kriminalistične policije na PU Novo mesto. Pridržali so 17 osumljencev, slovenskih državljanov, sedem jih je ostalo v priporu.

V začetku leta 2018 je ameriška uprava za boj proti drogam (DEA) obvestila policijo o posameznikih iz Slovenije, ki so se v Dominikanski republiki dogovarjali za nakup večje količine kokaina. V sodelovanju z varnostnimi in pravosodnimi organi ZDA, Srbije, Nemčije, Italije in drugih evropskih držav so potrdili, da gre za člane kriminalne organizacije, ki jo je vodil 36-letni Ljubljančan. Zadolžen je bil za nabavo droge (tudi iz Dominikanske republike), podrejenim dajal naloge, povezane s hrambo in preprodajo droge, prav tako jo je tudi sam prodajal zaupnikom. Od enega od podrejenih pa je prevzemal denar od prodaje. Osumljenci so se ukvarjali tako s prodajo na veliko kot ulično prodajo in preprodajo. Vloge so bile razdeljene in natančno določene. Tako so nekateri skrbeli za varnost vodje in opozarjali na morebitno prisotnost policije, ko je bil na »poslovnih« sestankih. Drugi so skrbeli za skladišče, prevoze, razpakiranje in ponovno pakiranje ter pripravo za nadaljnjo prodajo.

Brezposelni z lagodnim življenjem

V zaključni akciji je policija v skladišču našla kokain, heroin, amfetamin ter cel kup »orodja«. Sedmerico osumljencev so ovadili tudi zaradi pranja denarja. Z drugimi, za zdaj še neidentificiranimi člani mednarodne hudodelske združbe, ki je delovala na območju Nemčije, Italije, Srbije in Slovenije, so predlani poleti organizirali prenos večjih količin »umazanega« denarja. Osumljencem v Srbiji so tako zasegli skoraj milijon evrov gotovine.

Vpleteni so po navedbah Božičnika stari od 30 do 53 let, večino je policija že obravnavala zaradi drog in pranja denarja. Cilj vseh je bil zaslužek; so brez redne zaposlitve, s takšnim početjem pa so si lahko privoščili lagodno življenje. Policija je do dokazov prišla tudi z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov. Finančna preiskava še poteka.

Kot je povedal Uroš Lavrič z generalne policijske uprave, po podatkih Europola organizirane kriminalne združbe z drogami letno ustvarijo najmanj 110 milijard evrov dobička. Z mamili so tudi vse bolj povezana nasilna kazniva dejanja, kot so izsiljevanje, umori, ugrabitve pa tudi pranje denarja in korupcija. EU postaja vodilna destinacija za trgovino s kokainom.