S torkovo zaključno akcijo so murskosoboški kriminalisti v sodelovanju s kolegi na generalni policijski upravi končali eno najzahtevnejših kriminalističnih preiskav na področju prepovedanih drog pri nas. Zasegli so rekordno količino droge, in sicer okoli 400 kilogramov, kaj vse natančno, bo pokazala podrobna analiza. Kot je povedal Bojan Rous, vodja sektorja kriminalistične policije na PU Murska Sobota, je bila doslej opravljena analiza dobrih 80 kilogramov snovi. Ugotovili so, da gre za 25 kilogramov ekstazija v obliki kristalov, šest kilogramov ketamina, kilogram heroina, osem kilogramov mefedrona, 17,5 kilograma roza tabletk z logotipom punisher, dobrih 25 kilogramov modrih tabletk z enakim logotipom in druge snovi, za katere še nimajo rezultatov analize. Zasegli so torej tudi novo sintetično drogo ketamin, ki pa pri nas še ni na seznamu prepovedanih drog.

Dve hišni preiskavi sta bili na območju PU Maribor, ena pa PU Ljubljana. Prijeli so štiri osumljence, stare od 28 do 43 let, za vse je preiskovalni sodnik odredil pripor. Grozi jim od pet do 15 let zapora. »Ocenjujemo, da bi z zaseženo drogo pri preprodaji na drobno zaslužili najmanj tri milijone evrov,« je dejal Rous.

Lažna prehranska dopolnila Naši kriminalisti so pri preiskavi, ki jo je usmerjalo tožilstvo, tesno sodelovali z avstrijskimi, nemškimi in estonskimi kolegi. Vse se je začelo februarja 2019, ko so v Estoniji zasegli okoli pet kilogramov različnih drog in 4500 tablet ekstazija. In ko je prišla na dan informacija, da je pošiljka prispela iz Slovenije, nekdo jo je oddal na pošti v Murski Soboti. Tako so prišli na sled slovenski združbi, ki se je ukvarjala s preprodajo droge po vsem svetu, in to izključno prek tržnic na tako imenovanem temnem spletu. Plačevalo se je samo s kriptovalutami. Vodja združbe, po podatkih Večera Matej T., je na različnih črnih tržnicah ponujal paleto drog, objavljen je imel tudi cenik. Skrbel je za komunikacijo s kupci in pripravljal pakete, skrbel tudi za nakup sestavin, iz katerih so nato izdelovali metamfetamin. Drugi so skrbeli za pripravo in oddajo pošiljk, ki so večinoma šle prek pošte, v posameznih primerih pa tudi osebno, predvsem naročnikom v Avstriji. Drogo so pakirali v embalažo, ki ni bila videti sumljiva, večinoma namenjeno prehranskim dodatkom. Bila je izjemno kvalitetna, čista, torej so jo kupci lahko še redčili za nadaljnjo preprodajo. Cene so bile odvisne od količine, kraja dostave, pogostosti nakupa in prejšnjega sodelovanja. Za kilogram kokaina je bilo treba odšteti okoli 40.000 evrov, približno 9000 za heroin, 16.000 za metamfetamin, 1300 za spid v obliki paste, cena tabletke ekstazija je znašala evro do dva. Rous je dejal, da je združba v zadnjih treh letih prodala okoli 82 kilogramov spid paste, več kot 65 kilogramov ekstazija ter večjo količino drugih drog. Preiskava profila vodje je pokazala, da je med aprilom 2018 in julijem lani samo na eni tržnici temnega spleta prodal za več kot 600.000 evrov drog.