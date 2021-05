Delničarji družbe Intereuropa so na današnji skupščini seznanili z odstopom Borisa Novaka, namesto njega pa so za predstavnika kapitala v nadzornem svetu imenovali Tomaža Kokota, ki mu štiriletni mandat začne teči danes. Novak je z mesta predsednika in člana nadzornega sveta Intereurope odstopil konec marca, potem ko je sporazumno zapustil mesto generalnega direktorja Pošte Slovenije.

Niso pa imenovali še enega novega nadzornika, saj je Pošta Slovenije predlog za odpoklic Milana Perovića umaknila, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočil iz Intereurope. Posledično je umaknila tudi predlog, da bi za novega nadzornika imenovali Francija Miheliča. Na skupščini so potrdili tudi spremembe statuta družbe, ki bodo omogočile izvedbo skupščine na način, da so delničarji udeleženi in glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti.