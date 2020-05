Prihodki pri kopenskem prometu so upadli za tri odstotke na nekaj manj kot 20 milijonov evrov in pri interkontitentalnem prometu za sedem odstotkov na 10,2 milijona evrov, zvišali pa so se pri logističnih storitvah, in sicer za dva odstotka na 6,6 milijona evrov, kaže poročilo, danes objavljeno na spletni strani Ljubljanske borze.

Prihodki v Sloveniji so upadli za osem odstotkov na 25,9 milijona evrov. Znižali so se tudi prihodki v BiH (za dva odstotka na 1,7 milijona evrov) in Črni gori (za 12 odstotkov na 1,2 milijona evrov), zvišali pa na Hrvaškem (za en odstotek na 5,8 milijona evrov), v Srbiji (za 72 odstotkov na 1,4 milijona evrov) in Ukrajini (za 62 odstotkov na 1,2 milijona evrov).

Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) skupine je bil s 3,02 milijona evrov za tri odstotke nižji kot v lanskih prvih treh mesecih, dobiček iz poslovanja (EBIT) se je znižal za 12 odstotkov na 1,14 milijona evrov. Čisti dobiček je upadel za 36 odstotkov na 515.000 evrov.

Matična družba Intereuropa je beležila znižanje prihodkov od prodaje za sedem odstotkov na 26,7 milijona evrov in čistega dobička za 21 odstotkov na 603.000 evrov.

»Vpliv na poslovanje skupine Intereuropa se od sredine marca odraža v padcu prihodkov od prodaje na vseh področjih poslovanja. Upad prihodkov od prodaje se pričakuje tudi v prihodnjih mesecih,« je v objavi rezultatov zapisala uprava Intereurope, potem ko se je s poslovanjem seznanil nadzorni svet.

Uprava tudi ugotavlja, da so se zaradi epidemije nekoliko poslabšale plačilne navade nekaterih kupcev. »Skupina Intereuropa je ves čas epidemije kljub izrednim razmeram prek svoje mreže 12 odvisnih družb v devetih državah opravljala celovite logistične storitve za proizvodna, trgovska in druga podjetja. Na ta način tako v Sloveniji kot v drugih državah jugovzhodne Evrope tudi v oteženih razmerah zagotavlja logistično podporo v celotni oskrbovalni verigi,« so zapisali.

Zagotovili so, da skladno z ukrepi pristojnih institucij in priporočili stroke izvajajo vse potrebne ukrepe za zaščito zdravja zaposlenih in poslovnih partnerjev ter zagotavljanje neprekinjenega poslovanja vseh družb skupine. Družba je in še bo izkoristila možnosti, ki jih dajeta prva dva protikoronska zakona za pomoč gospodarstvu ob epidemiji.

Intereuropa je večinski lasti Pošte Slovenije, in sicer ima ta od januarja letos, potem ko je po lanskem odkupu 72,13-odstotnega deleža od bank izvedla prevzemno ponudbo, v lasti 80,89 odstotka vseh izdanih delnic, od tega 68,79 odstotka navadnih in 100 odstotkov prednostnih delnic družbe.