Danes so začela teči volilna opravila za izvedbo referenduma o noveli zakona o vodah. Ta bo 11. julija, njegovi pobudniki pa so volivci, združeni v gibanju Za pitno vodo, ki opozarjajo, da novela širi možnost posegov na vodna priobalna zemljišča. Vlada trdi obratno. Poslanci so novelo zakona sprejeli konec marca, gibanje Za pitno vodo pa je potrebno število podpisov za razpis referenduma prineslo v DZ 19. maja.

Referendumska kampanja se bo uradno začela 10. junija in bo potekala do 9. julija, ko bo ob polnoči nastopil volilni molk. Predčasno glasovanje bo potekalo 6., 7. in 8. julija od 7. do 19. ure. Rokovnik za izvedbo referenduma, ki ga je v petek sprejela Državna volilna komisija, ureja tudi način glasovanja po pošti.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki ga je Državni zbor sprejel na seji dne 30. marca 2021?« Referendum se šteje kot uspešen, če se za zavrnitev zakona izreče večina udeležencev referenduma, pri čemer pa mora ta večina hkrati predstavljati tudi najmanj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev. Glede na seznam volilnih upravičencev to pomeni okoli 340.000 volivcev.