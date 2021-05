»Dejstvo je, da so predlagatelji referenduma zbrali kvalificiran kvorum za razpis referenduma. Seveda je to njihova pravica in prav je, da DZ razpiše ta referendum, čeprav mislim, da je referendum slab tako za vode kot za ljudi v Sloveniji, ki živijo ob vodah ali so kakorkoli z njimi povezani,« je na današnji izredni seji izpostavil minister za okolje Andrej Vizjak.

Ocenil je, da je šlo pri zbiranju teh podpisov in nagovarjanju podpisnikov za diametralno nasprotje tistega, kar zakon o vodah dejansko pomeni. »Zakon o vodah ima dva vsebinska člena in prinaša več denarja za vzdrževanje vodotokov in oženje možnosti posegov na priobalna zemljišča,« je dejal. Minister, ki je prepričan, da večina, ki je zbirala podpise za referendum, ni prebrala zakona, verjame, da bo referendumska kampanja pomagala odpraviti »čudne« interpretacije tistega, kar je dejansko zapisano v zakonu.

Koalicija bi datum zamaknila globlje v počitnice Koalicijske stranke želijo referendum izvesti 11. julija, in ne 4. julija, kot je bilo sprva predvideno. V SDS, NSi in SMC zamik datuma predlagajo zato, ker je v tem času treba vložiti in sprejeti novelo zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ, pri kateri je v prilogi zakona pomotoma izpadlo nekaj naselij. »Namen spremembe datuma je, da se zagotovi dovolj časa za odpravo omenjene napake do izvedbe referenduma,« so v koaliciji utemeljili svoj predlog. »Zamik datuma v čas dopusta ima popolnoma drugačen namen, kot ga razlagate,« je koaliciji očitala Janja Sluga v imenu poslanske skupine nepovezanih poslancev. Kot je dejala, je do 4. julija še dovolj časa, da se napako z volilnimi okraji z nujnimi postopki odpravi. Tudi po mnenju Alenke Bratušek (SAB) koalicijo skrbi predvsem, da se bo 4. julija referenduma udeležilo preveč ljudi. Edvard Paulič (LMŠ) pa je vladi očital, da je zakon sprejela brez širšega sodelovanja stroke in civilne družbe, po skrajšanem postopku, škodljive vsebine pa da so dodajali v zaključnih fazah njegove priprave. Verjame, da bodo ljudje na referendumu dosegli, da se škodljiv zakon ne uveljavi. V uspeh referenduma verjamejo tudi v Levici. Po besedah Željka Ciglerja bo šlo med drugim za referendum proti zakonu, ki bo obalo našega morja, jezer in rek izpostavil apetitom megalomanskih kapitalskih projektov, ki bodo de facto privatizirali dostop do vode v Sloveniji.