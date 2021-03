Okoljski minister Andrej Vizjak je v obrazložitvi predloga novele zakona o vodah poslancem povedal, da ta odpravlja nekatere nedoslednosti in preveč zbirokratizirane postopke. Omogoča tudi financiranje gospodarske javne službe, torej vzdrževanja in upravljanja vodotokov, iz sklada za vode. »Hkrati pa zaostruje možne posege na priobalnih zemljiščih, v nasprotju z nekimi interpretacijami, da je ravno obratno,« je zagotovil Vizjak. Trenutno je namreč v skladu z zakonom o vodah možno na predlog nosilcev urejanja prostora spreminjati priobalni pas, torej ga ožiti s 15 tudi na 0 metrov. Na takem območju je bilo doslej mogoče graditi denimo tudi povsem zasebne objekte, kot so hiše ali vile.

»Po novem to črtamo, to ni več možno,« je poudaril minister in izpostavil, da bi bilo v skladu s predlagano novelo na priobalnem zemljišču mogoče zidati zgolj še objekte javne rabe, pa še to pod jasno določenimi pogoji. Kot je spomnil, predlog te spremembe prihaja od občin, ki želijo ob vodah zgraditi otroška igrišča, rekreacijske površine ali čolnarne. »Nisem še videl predloga, da bi občina na priobalna zemljišča uvrstila nevarne objekte,« je izpostavil.

Glede sprva predvidene možnosti gradnje proizvodnih objektov, ki uporabljajo nevarne snovi, na vodovarstvenem območju, pa je Vizjak pojasnil, da so se z ministrstvom za gospodarstvo dogovorili, da se sporni člen črta in da je koalicija v zvezi s tem tudi vložila amandma.

Novelo zakona podpirajo tudi v SMC in poslanski skupini DeSUS ter v SNS. »Po naši oceni so v generalnem pogledu predlagane rešitve dobre,« je dejal Gregor Perič iz SMC in dodal, da mora politika vedno tehtati med gospodarskim in družbenim razvojem ter ohranjanjem narave, po oceni stranke pa nobena od teh sestavin s predlaganimi spremembami ni bistveno ogrožena.

Poslanske skupine so glede predlagane spremenjene novele razdeljene. V koalicijskih strankah, kjer novelo podpirajo, še zlasti pozdravljajo povečevanje finančnih sredstev za redno vzdrževanje vodotokov. Boris Doblekar iz SDS je kot dobro ocenil, da se pristojnost o obalnih zemljiščih prenaša z vladnega na upravni nivo, s tem pa se med drugim ukinjajo nerazumno dolgi postopki. »Stranke bodo mnogo hitreje in ceneje reševale zadeve,« je prepričan.

Opozicija opozarja na privatizacijo javnega prostora

V LMŠ, SAB, SD in Levici so med drugim kritični do dejstva, da se novela zakona, ki prinaša pomembne vsebinske spremembe, sprejema po skrajšanem postopku. Posegi v priobalna zemljišča lahko povzročijo nepopravljive posledice na stanje voda, spremembe 37. člena zakona o vodah pa tudi odpirajo vrata za privatizacijo javnega prostora, je prepričan Željko Cigler iz Levice. Edvard Paulič iz LMŠ pa je poudaril, da bi lahko v skladu z novelo na vodnih in priobalnih območjih gradili objekte, kot so gostinski in trgovski objekti, garažne hiše, hoteli ter stavbe za storitvene dejavnosti.

Dejan Židan iz SD je Vizjaku, ki je nevladnim organizacijam in strokovnim združenjem očital, da niso prebrali predloga zakona in veljavne zakonodaje ne gledajo celovito, očital nespoštovanje stroke. »Povsem možno je, ni pa zelo verjetno, da se celotna slovenska stroka moti in imate vi prav,« je bil kritičen. »Mislite, da bi to bili doktorji znanosti, če bi brali le, kar jim je všeč ali jim ni?« je vprašal ministra.