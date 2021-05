Na posvet namerava posvetovalni odbor povabiti strokovnjake, da pred javnostjo predstavijo in utemeljijo svoja stališča o noveli zakona o vodah, izhaja iz 12. priporočila odbora, ki so ga posredovali iz Pahorjevega kabineta.

Člani odbora prav tako pozivajo strokovno, politično in tudi splošno javnost, da v času do zakonodajnega referenduma vodi argumentirano in vključujočo javno razpravo, ki bo prispevala k visoki kakovosti javnega dialoga in bo upravičila visoka pričakovanja splošne javnosti.

Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko je sicer v zadnjem priporočilu, ki ga je med drugim posredoval DZ, državnemu svetu in vladi, pozdravil tudi predlog resolucije o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, s katero se država na deklarativni ravni zavezuje, da bo do leta 2050 postala podnebno nevtralna.

Člani odbora DZ in vlado pozivajo tudi, da resolucijo DZ sprejme v čimbolj vključujoči razpravi. Obenem ju poziva, da po glasovanju o resoluciji o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 v DZ pripravita in sprejmeta tudi zakon o podnebni politiki Slovenije, s katerim bodo politične zaveze iz strategije pravno zavezujoče.

Člani posvetovalnega obora so Klemen Bergant z Agencije RS za okolje, nekdanji dolgoletni direktor Instituta Jožef Stefan Jadran Lenarčič, Milena Horvat z Instituta Jožef Stefan, Andreja Kutnar z inštituta Center odličnosti Innorenew, Andrej Simončič s Kmetijskega inštituta Slovenije, Urša Zgojznik iz društva Ekologi brez meja ter novinar in publicist Boštjan Videmšek.