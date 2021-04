Državni zbor je namreč prejel podpise državljanov pod dvema različnima pobudama za referendum o noveli zakona o vodah, ki po oceni strokovnih združenj in civilne družbe strokovno ni primerno utemeljena in ne dosega skupnih ciljev celostnega upravljanja voda. Gibanje Zdrava družba je svoji zahtevi priložilo 33.670 podpisov, v gibanju Za pitno vodo pa so zbrali 9254 podpisov podpore.

Predsednik DZ Igor Zorčič je po mnenju gibanja Zdrava družba »pobudnika kot volivce pahnil v nekakšno tekmovanje v zbiranju dvakrat po 40.000 podpisov, kar v zakonu ni predvideno«. »To je izvedbeno nerealno in nedopustno ter zavajajoče in nespoštljivo do volivcev,« so ocenili v gibanju Zdrava družba in zato na odgovorne institucije in pristojne organe naslovili zahtevo za ustreznost »presoje precedenčne odločitve predsednika DZ o načinu izvedbe postopka zbiranja podpisov, ki ga zakon o referendumu in ljudski iniciativi ne opredeljuje«.

Postopek zbiranja 40.000 podpisov volivk in volivcev naj bi se po odločitvi predsednika DZ začel v torek, čemur v gibanju Zdrava družba nasprotujejo. »Takoj smo predlagali kasnejši začetek zbiranja podpisov, saj rok, ki sporno zajema vikende, ko volivci na upravnih enotah ne morejo oddati podpisov, vsebuje dela prost dan. Predsednika DZ smo opozorili tudi na okrnjen način poslovanja upravnih enot zaradi epidemije,« so obrazložili zahtevo.