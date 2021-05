Zdravstveni minister Janez Poklukar je na današnji tiskovni konferenci izpostavil problematiko duševnega zdravja otrok in mladostnikov in napovedal, da bo letos iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja za to področje namenjenih dodatnih 2,2 milijona evrov. Poklukar je pri tem spomnil na opozorila strokovnjakov otroške in mladinske psihiatrije o posledicah epidemije novega koronavirusa na duševnem zdravju otrok, in dejstvo, da so pedopsihiatrični oddelki polni, otroke in mladostnike pa morajo zaradi pomanjkanja kapacitet sprejemati tudi na oddelkih za odrasle.

Po Poklukarjevih besedah s splošnim dogovorom povečujejo tudi dostopnost do urgentnih obravnav otrok in mladostnikov, Pediatrična klinika bo dobila sredstva za dodatna dva pedopsihiatrična tima, za 50 odstotkov pa povečujejo posteljne kapacitete na ljubljanski psihiatrični kliniki. Dodatnih šest timov bodo financirali v centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov, obenem pa širijo tudi program v zavodu Dornava, kjer se soočajo z zaostreno problematiko na področju obravnave otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju z dodanimi vedenjskimi in čustvenimi motnjami.

Pet novih paliativnih timov Povečanju dostopnosti zdravnikov na primarni ravni bodo namenili 2,1 milijona evrov, ob tem pa bodo v ambulantah družinske medicine po novem morali sprejemati paciente do obremenitve glavarinskih količnikov. Poklukar je pojasnil, da se s tem standardi ne spreminjajo, se pa izenačujejo obremenitve. Z novim splošnim dogovorom se spreminja tudi financiranje referenčnih ambulant, ki jih bodo po novem plačevali glede na doseganje standarda in ne več po pavšalu. Poleg tega pa po Poklukarjevih besedah uvajajo pet novih mobilnih paliativnih timov, ki bodo delovali v obeh univerzitetnih kliničnih centrih, na Onkološkem inštitutu ter v bolnišnicah Murska Sobota in Novo mesto. Za to bo letos namenjenih 1,8 milijona evrov. Splošni dogovor uvaja tudi nov normativ za področje zdravstvene nege glede na dejanske kadrovske potrebe v domovih za starejše in zavodih za odrasle. Za zaposlitev nujno potrebnih tehnikov zdravstvene nege oziroma bolničarjev bodo po Poklukarjevih besedah namenili 4,4 milijona evrov.