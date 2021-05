»Za javno cepljenje sem se odločil, ker s svojim sodelovanjem skušam pokazati, da so cepiva varna in učinkovita in da kot minister vanje verjamem,« je v izjavi za medije po cepljenju proti covidu-19 s cepivom proizvajalca AstraZeneca dejal minister.

Vse državljane je ponovno pozval k odločitvi za cepljenje, da na ta način premagamo virus oz. epidemijo. »Kako bomo izšli v poletje, bo v veliki meri odvisno od nas in od naše precepljenosti,« je izpostavil.

Po oceni predstojnika centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Fafangla se bo glede na napovedane dobave cepiva v prihodnjih tednih lahko cepil vsak, ki bo to želel. To je prelomnica v epidemiji, a je treba imeti realistična pričakovanja, je poudaril. »Ko bomo dosegli tisti magični prag, ki ga vsi gledamo, kolektivno imunost, bo covid še vedno med nami. Primeri se bodo še vedno pojavljali, razlika pa bo v tem, da bo tveganje obvladljivo,« je dejal. Okužbe se bodo tako še vedno pojavljale, a skokovitega porasta ne bo, zaščiteni bodo tisti s tveganjem za najhujši potek bolezni.

Tudi Fafangel je pozval k cepljenju. »Verjetno imate vprašanja, nekateri imajo dvome, to je normalno, to je pričakovano. Vprašajte tiste, ki se s tem ukvarjajo, potem bo odločitev lažja,« je še dejal.

Nad odzivom na novem portalu za naročanje za cepljenje so po Poklukarjevih besedah sicer več kot zadovoljni. Po neuradnih podatkih se je do zdaj prijavilo 22.000 prebivalcev. Prve težave ob zagonu portala so že odpravili, kot je dejal, niso pričakovali takega obiska naenkrat. »Delovanje portala je bilo s te strani nadgrajeno, omogočen je večkratnik dostopa, kot je bil načrtovan v začetku. Pričakujemo vse manj ali nič več težav,« je napovedal Poklukar.