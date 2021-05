Cikloni so pogost pojav v severnem Indijskem oceanu, znanstveniki pa opozarjajo, da ob segrevanju morja postajajo vse pogostejši in močnejši.

Na zahodu Indije je minuli teden ciklon Tauktae, najmočnejši na tem območju v zadnjih desetletjih, zahteval najmanj 155 življenj.

Dober teden kasneje je ciklon Yaas prizadel vzhod države. Pred njegovim prihodom so oblasti v zveznih državah Zahodna Bengalija in Odisha evakuirale več kot 1,5 milijona ljudi.

Ciklon, ki so ga spremljali vetrovi s hitrostjo do 155 kilometrov na uro in obilne padavine, je celino dosegel v sredo. Valovi, visoki kot dvonadstropni avtobus, so potopili kraje in vasi vzdolž obale.

Ujma je dve žrtvi zahtevala v Zahodni Bengaliji, dve v Odishi in eno v sosednjem Bangladešu, kjer je morje razbilo valobrane in poplavile na tisoče domov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prva ministrica Zahodne Bengalije Mamata Banerjee je sporočila, da je uničenih 300.000 domov. »Gladina morja in rek se je zvišala za tri do štiri metre nad običajno raven, voda je prestopila nasipe na 135 krajih,« je navedla. »Tisoči so še vedno ujeti. Postavili smo 14.000 zavetišč za brezdomce,« je dodala.