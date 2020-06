Ciklon Nisarga naj bi Indijo sto kilometrov južno od Mumbaija dosegel v sredo popoldne, so sporočile indijske meteorološke oblasti. S seboj naj bi prinesel močno deževje in veter s sunki do 120 kilometrov na uro, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mumbai, 20-milijonska finančna prestolnica države, se že sedaj spopada z največjim številom okužb z novim koronavirusom v državi. Potrdili so jih 41.000.

Oblasti so začele evakuacijo prebivalcev z nizko ležečih predelov v zvezni državi Maharashtra, katere prestolnica je Mumbai. V sosednji zvezni državi Gujarat naj bi po poročanju lokalnih medijev evakuirali do 20.000 ljudi.

Posebno skrb so namenili zagotovitvi nemotene oskrbe z električno energijo, saj so med epidemijo novega koronavirusa tisoči bolniki v bolnišnicah. Bolnišnice, kjer ne zdravijo bolnikov s covidom-19, pa se pripravljajo na sprejem ljudi, ki bodo zaradi nevihte morda potrebovali zdravniško oskrbo.

Mumbai so v zadnjih stotih letih le redko prizadeli cikloni, tokratni bo prvi večji v zadnjih desetletjih. Bližajoči se ciklon bi lahko povzročil tudi do dva metra visoke morske valove, ki bi lahko poplavili nižje ležeče obalne dele Mumbaija, so opozorile oblasti. Ribiče so opozorili, naj se ne podajajo na odprto morje.

Nisarga je drugi ciklon, ki bo dosegel Indijo v manj kot tednu dni. Ciklon Amphan je 21. maja prizadel njeno vzhodno obalo, vključno z mestom Kolkata, in sosednji Bangladeš. Na svoji uničujoči poti je zahteval več kot sto življenj.