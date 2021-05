Tropska nevihta Tauktae se je krepila nad Arabskim morjem, potem pa se je od petka ponoči pomikala proti severu preko indijskih zveznih držav Kerala in Karnataka do Goe na severozahodu. V Kerali sta po dosedanjih podatkih umrli dve osebi, v Karnataki pa štiri. Več sto tisoč ljudi so evakuirali v začasna bivališča, in to kljub nevarnosti okužbe z novim koronavirusom.

Vihar naj bi zdaj po napovedih indijskih meteorologov nadaljeval pot v smeri severozahoda in kopno dosegel v torek zgodaj zjutraj na obali zvezne države Gujarat. Poznavalci svarijo, da utegne na obalnih predelih Gujarata povzročiti ogromno gmotno škodo, vetrovi bi lahko tam dosegli hitrost do kar 175 kilometrov na uro.

Indijski premier Narendra Modi je regije, kjer je velika nevarnost ciklona, v soboto pozval, naj predvsem v bolnišnicah, kjer zdravijo bolnike s covidom-19, nemudoma zagotovijo rezervne vire elektrike ter zaloge nujnih zdravil in kisika, saj utegne biti transport v prihodnjih dneh oviran.