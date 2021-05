Lokalni vodja nacionalne uprave za vodotoke Jusuf Birma je novinarjem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da čoln ni imel kapacitete za 180 ljudi, kolikor jih je prevažal. »Doslej smo rešili le 20 ljudi, potrdili štiri mrtve, pogrešamo pa 156 ljudi in najverjetneje so pod vodo,« je v sredo po nesreči dejal Birma.

»Šlo je za lesen čoln, ki je bil star in šibak, vendar čolnarji niso poslušali, ko so jim rekli, naj zmanjšajo število potnikov, ki jih prevažajo,« je še dejal Birma. Čoln naj bi bil predviden za največ do 80 potnikov, na njem pa so bile tudi vreče s peskom iz rudnika zlata.

Predsednik Nigerije Mohamadu Buhari je nesrečo označil za tragedijo in izrazil sožalje družinam žrtev. Podobne tragedije so sicer v Nigeriji pogoste, razlog pa je ponavadi prenapolnjenost plovil, slabo vreme in slabo vzdrževanje.

To je že druga nesreča čolna v Nigeriji v tem mesecu. V začetku maja se je prav tako v zvezni državi Niger prevrnil prenapolnjen čoln. Umrlo je 30 ljudi.